Владелец магазина салютов Пантелеймонов: важно проверить, соответствует ли фейерверк требованиям безопасности

В преддверии Нового года россияне активно покупают фейерверки и салюты, но многие не знают, как правильно их выбирать. Владелец магазина салютов Петр Пантелеймонов рассказал «АБН24» , на что стоит обратить внимание при покупке пиротехники.

Самое важное — безопасность. При выборе салюта нужно изучить информацию о производителе и рейтинг безопасности товара. Также стоит учесть разнообразие эффектов и длительность салюта. Чем больше комбинаций предлагается, тем ярче и незабываемей будет шоу.

Петр Пантелеймонов советует заранее определить бюджет, который вы готовы выделить на фейерверк. Если вы планируете небольшую встречу с семьей или друзьями, вам подойдут небольшие петарды или фонтаны. Для больших праздников лучше выбрать профессиональные фейерверки. Заранее подумайте о месте, где будете запускать фейерверк.

Для помещений есть специальные безопасные салюты. Если запуск планируется на улице, проверьте, соответствует ли товар требованиям безопасности.