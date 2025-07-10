Владелец брачного агентства Алтухов не согласился с утверждением о дефиците молодых женщин

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, число женщин репродуктивного возраста уменьшится до 27 миллионов к 2046 году, а сейчас оно составляет 34 миллиона. Она также отметила, что количество людей в возрасте от 20 до 29 лет достигнет 7,18 миллиона к 2026 году и увеличится только к 2038 году — до 9,38 миллиона. Однако Алтухов полагает, что проблема не в этом.

«За 23 года работы я такой тенденции не вижу. Кто сказал, что не хватает женщин? У меня сейчас три тысячи с чем-то женщин и 1400 мужчин ищут через агентство пару. Женщин всегда больше. Единственное, я вижу, что мы идем к тому, что женщины детородного возраста не будут иметь детей, потому что они вбили себе в голову, что мужчина должен быть такой-сякой, богатый… А таких мужчин из тысячи несколько. Хороший мужчина — редкость», — уверен Алтухов.

При этом он добавил, что западные невесты не проявляют интереса к русским мужчинам.