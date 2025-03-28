Влад Лисовец: истинно стильный человек не даст вам догадаться, что на нем надето

Известный стилист Владислав Лисовец в своем канале в Telegram рассказал о том, что отличает по-настоящему элегантного человека. По мнению эксперта, подлинно стильные люди носят одежду из качественных материалов, которая отличается хорошим кроем и оригинальным силуэтом, написал Infox.ru .

При этом Лисовец отметил, что те, кто пытается выглядеть модно с помощью вещей с «громкими» логотипами, выглядят старомодно. Он противопоставил их тем, кто не демонстрирует символику бренда.

«Неуверенный и не слишком стильный человек пытается произвести впечатление, обклеивая себя логотипами. Истинно стильный человек не даст вам догадаться, что на нем надето», — считает Лисовец.

Стилист также подчеркнул, что стиль — это не только одежда, но и умение преподнести себя. Он посоветовал выбирать классические силуэты и нейтральные цвета, которые легко сочетать друг с другом. Такие вещи могут стать основой для множества образов, позволяя создать «модельный» стиль без излишней вычурности.