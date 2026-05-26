Влад Лисовец дал советы по стилизации образа в дождливую погоду

Стилист Владислав Лисовец уверен, что непогода — это отличное время для модных экспериментов. В беседе с Life.ru он отметил, что в Москве слишком быстро переходят от пуховиков к летней одежде, игнорируя разнообразие демисезонных вещей.

Главным приемом эксперт моды назвал многослойность. Он рекомендует сочетать плащи, ветровки и тонкие кожаные куртки с шортами, мини-юбками, колготками и массивной обувью. Лисовец подчеркнул, что резиновые сапоги также могут быть частью стильного образа, если сочетать их с элегантными деталями.

Стилист предостерегает от создания слишком предсказуемых комплектов. По его мнению, классическая комбинация из джинсов, тренча, белых кед и дорогой сумки выглядит скучно. Он призывает добавлять смелые детали, смешивать разные фактуры, принты и стили, чтобы образ был живым и игривым.

«Добавляйте чуть-чуть сумасшествия в образ, чтобы он был более игривым... Миксовать можно и цветочный принт, и клетку, и горох вместе, что-то оставлять однотонным, например, куртку или плащ», — добавил Лисовец.