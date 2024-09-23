«ВкусВилл» купил права на использование образов Айболита и Мойдодыра

Правнук Чуковского продал «ВкусВиллу» права на образы героев его книг

Сеть «ВкусВилл» выкупила у правнука детского писателя Корнея Чуковского Дмитрия исключительные права на произведения советского автора и собирается использовать образы Мойдодыра, Айболита и других персонажей в коммуникационных кампаниях и дизайне продукции. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на представительство торговой сети.

Речь идет об интеллектуальной собственности в линейке детских товаров — сладостях, молочной продукции и косметических средствах.

Компания в соответствии с соглашением сможет использовать отрывки из книг Чуковского, которые в отечественной детской литературе остаются одними из самых популярных. Условия заключенной сделки стороны не раскрыли.

Ранее стало известно, что «ВкусВилл» выкупил ключевые активы и бренд сети кафе «Андерсон». После слияния обе компании продолжат развиваться под общим управлением.