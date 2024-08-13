«ВКонтакте» выяснила популярные услуги красоты у пользователей в разных регионах России
Москва, Санкт-Петербург и Челябинск стали эпицентрами красоты в России. Именно в этих регионах, судя по исследованию «ВКонтакте», больше всего сообществ в этом сегменте и на тему здоровья.
К таким выводам эксперты соцсети пришли, проанализировав обезличенные данные 6,3 миллиона пользователей «ВКонтакте», которые взаимодействовали с сообществами в сегменте «Красота и здоровье» в июне.
Сравнив данные с показателями за аналогичный период прошлого года, удалось выяснить, где в России больше всего интересуются красотой, какие направления в этой сфере пользуются спросом у мужчин и женщин и в каком городе чаще всего хотят сделать «лицо под ключ».
У заведений и предпринимателей Петербурга оказалось больше всего пабликов на эту тему, в тройке лидеров — Москва и Челябинск.
За последние 12 месяцев интерес к теме красоты рос и на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области сообщества в сегменте заводили активнее всего (на 39% больше к концу июня, чем годом ранее), следующей идет Магаданская область (+31%), а затем — Забайкальский край (+22%).
Во всех российских регионах самой популярной категорией стали сообщества салонов красоты. Они оставили позади паблики об уходе за собой, которые заняли второе место, и здоровом образе жизни (третье место).
По приросту лидируют тату-салоны: число сообществ подобных заведений за последний год выросло на 19%. На втором месте в категории быстрорастущих оказались спа-салоны, которых стало больше на 11%.
По востребованности бьюти-услуг в разных городах в Санкт-Петербурге чаще всего интересуются педикюром, маникюром и наращиванием ресниц. В Москве ищут паблики про увеличение губ, наращивание волос и контурную пластику «лицо под ключ». В топе запросов у челябинцев оказались услуги по наращиванию ресниц, маникюру и плетению кос и брейдов.