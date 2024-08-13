«ВКонтакте» выяснила популярные услуги красоты у пользователей в разных регионах России

Москва, Санкт-Петербург и Челябинск стали эпицентрами красоты в России. Именно в этих регионах, судя по исследованию «ВКонтакте», больше всего сообществ в этом сегменте и на тему здоровья.

К таким выводам эксперты соцсети пришли, проанализировав обезличенные данные 6,3 миллиона пользователей «ВКонтакте», которые взаимодействовали с сообществами в сегменте «Красота и здоровье» в июне.

Сравнив данные с показателями за аналогичный период прошлого года, удалось выяснить, где в России больше всего интересуются красотой, какие направления в этой сфере пользуются спросом у мужчин и женщин и в каком городе чаще всего хотят сделать «лицо под ключ».

У заведений и предпринимателей Петербурга оказалось больше всего пабликов на эту тему, в тройке лидеров — Москва и Челябинск.

За последние 12 месяцев интерес к теме красоты рос и на Дальнем Востоке. В Еврейской автономной области сообщества в сегменте заводили активнее всего (на 39% больше к концу июня, чем годом ранее), следующей идет Магаданская область (+31%), а затем — Забайкальский край (+22%).