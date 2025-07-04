VK Знакомства: каждый третий россиянин готов перейти к поцелую на втором-третьем свидании

Дейтинг-сервис VK Знакомства решил исследовать отношение россиян к поцелуям в преддверии Всемирного дня поцелуя. Результаты показали, что треть опрошенных считают оптимальным временем для первого поцелуя второе или третье свидание. Лишь 4% респондентов готовы без колебаний сами инициировать первый поцелуй, сообщил сайт «7Дней.ru» .

Опрошенные рассказали, что впервые поцеловались в подростковом возрасте (67%), большинство — в 15–17 лет. Женщины оказались более внимательными к этому воспоминанию: 65% представительниц прекрасного пола ярко помнят свой первый поцелуй, в то время как среди мужчин таких 55%.

Опрос показал, что мужчины значительно чаще готовы к поцелуям уже на первом свидании (29%, в то время как среди женщин таких всего 7%). Однако большинству все же комфортнее проявлять такие знаки внимания на втором или третьем свидании. В вопросе инициативы мужчины также оказываются более решительными: 87% признались, что именно они были инициаторами первого поцелуя. При этом 54% мужчин не были бы против, если бы девушка сделала первый шаг, а 40% даже считают это лучшим вариантом.

Женщины чаще всего откладывают первый поцелуй, если не уверены в чувствах к партнеру — так ответили 41% опрошенных дам (среди мужчин таких 23%). Мужчины, наоборот, предпочитают действовать без раздумий: 58% сказали, что никогда не откладывали поцелуй и полагались на подходящий момент.

Женщины оказались более строгими в оценке поцелуев: 40% считают важным, чтобы партнер умел хорошо целоваться и совершенствовал этот навык со временем. Еще 33% отмечают, что плохой поцелуй может стать знаком несовместимости с партнером. Мужчины же демонстрируют большую гибкость: 43% верят, что всему можно научиться, а 28% вообще не придают поцелую большого значения.