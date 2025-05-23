VK Знакомства: 61% мужчин и 42% женщин сомневаются в возможности дружбы между полами

Дейтинг-сервис VK Знакомства провел исследование и выяснил, как россияне воспринимают дружбу между мужчиной и женщиной. Результаты опроса показали, что 61% мужчин и 42% женщин сомневаются в возможности такой дружбы, написали «7Дней».
При этом женщины чаще мужчин поддерживают дружеские отношения с представителями противоположного пола: 51% против 37%. Оказалось, что 83% мужчин готовы встретиться на свидании с подругой, а среди женщин такой вариант рассматривают 55%. Наиболее открыты к экспериментам респонденты в возрасте от 18 до 24 лет: 80% из них не против романтической встречи с другом противоположного пола. Интересно, что четверть опрошенных мужчин признались, что уже имели романтические отношения с подругами, в то время как среди женщин таких всего 12%.
Около трети респондентов заявили, что интимная близость с другом или подругой для них неприемлема. Женщины в этом вопросе оказались более строгими: 46% исключают такую возможность, в то время как среди мужчин таких только 21%.
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