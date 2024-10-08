«VK Видео» обогнал YouTube по количеству просмотров

Сервис «VK Видео» обогнал YouTube, «Дзен Видео», NUUM и «Видео в Одноклассниках» по просмотру видеоконтента со смартфонов. Его выбрали 65% россиян, сообщил ВЦИОМ по итогам проведенного тематического опроса.

YouTube предпочитают использовать 60% пользователей, по 54% остановили выбор на «Дзен Видео» и NUUM, а в ОК видео на смартфонах смотрят 50% опрошенных.

На компьютерах и ноутбуках чаще смотреть контент предпочитают пользователи Twitch (54%), «Видео в Одноклассниках» (42%), «Дзен Видео» (40%), RuTube (34%) и YouTube (25%). Планшеты оказались популярны еще меньше (2-4%), а ТВ с приставкой, Smart TV набрали 2-16%.

По оценкам респондентов, в топ-3 среди видеосервисов вошли YouTube, «VK Видео» и «Дзен Видео» — 71%, 54% и 51% соответственно довольны их использованием. Twitch, «Видео в Одноклассниках» и RuTube набрали по 46%, 40% и 39% одобрения.

Среди пользователей YouTube каждый пятый — 21% — заявил, что раньше пользовался платформой, но отказался от нее.

Судя по опросу ВЦИОМ, самыми быстрыми по скорости загрузки видео респонденты считают YouTube (25%) и «VK Видео» (20%), на третьем месте — RuTube с 8%. Среди подростковой аудитории 14–17 лет самым быстрым видеосервисом признают «VK Видео» (30%) и YouTube (27%). Остальные сервисы в условном рейтинге скорости набрали не более 8%.