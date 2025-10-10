В новом выпуске новостного шоу «Утренняя зарядка» от Mash ведущие Никита Матнишян и Влад Антонов отметили 19-летие «ВКонтакте» вместе с генеральным директором «VK Видео» Марианной Максимовской. Обсудили все — от роли соцсетей в формировании культурных кодов до будущего видеоконтента и роста микроинфлюенсеров.

По словам Максимовской, «ВКонтакте» давно перестала быть просто социальной сетью, теперь это целая технологическая экосистема, в которой пользователи могут и общаться, и учиться, и смотреть видео. Получилось индивидуальное телевидение для каждого:

«Меня раньше часто спрашивали, в чем главная такая суперсила российского телевидения? И я отвечала, что ТВ объединяет людей в нашей стране, особенно когда происходит что-то экстраординарное, вот становится таким объединяющим фактором, все его начинают смотреть, и там тоже зарождаются культурные коды и другие важные вещи. И с „VK Видео“ происходит та же история. Но здесь у нас нетривиальная задача, создать персонализированный контент под десятки миллионов зрителей», — отметила Марианна.

Глава «VK Видео» призналась, что с профессиональным интересом следит за всем, что происходит в digital-среде, — от шортсов до длинных интервью, но подчеркнула важность монтажа и динамики в каждом проекте:

«Мне сложно смотреть четырехчасовые интервью без редактуры. Иногда хочется подрезать, убрать повторы, сэкономить людям время и оставить главное».

Отдельное внимание Максимовская уделила тренду на экспертный контент. По ее словам, бизнес уже переориентирует рекламные бюджеты с крупных селебрити на микроблогеров — специалистов, которые развиваются в своих нишах и выстраивают доверие с аудиторией:

«Когда человек выбирает свою тему, становится в ней экспертом и создает качественный контент, он получает и аудиторию, и репутацию, и успех».

Говоря о наставниках и профессиональных принципах, Марианна Максимовская вспомнила журналиста Михаила Осокина с которым начинала карьеру:

«Он научил меня краткости, емкости и драматургии. В основе любого видеоконтента лежит мысль. Когда ты понимаешь, что хочешь сказать, все остальное сделать проще».

В конце эфира Марианна пообещала обновить свою аватарку во «ВКонтакте» «на что-то более веселое».