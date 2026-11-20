На сцене прозвучали как проверенные временем хиты, так и яркие дебюты. Для гостей выступили Люся Чеботина, Artik & Asti, Джон Гарик и другие исполнители. Секретным гостем вечеринки стал рэпер Toxi$. Мероприятие собрало более тысячи гостей, среди которых были артисты, блогеры, инфлюенсеры и представители шоу-бизнеса.