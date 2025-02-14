VK проведет в Москве первый Женский форум

«Форум в большом городе», посвященный женщинам, пройдет 5 марта в Москве на площадке киноконцерна «Мосфильм». Его гостями станут блогеры, медиаменеджеры, авторы контента, а в программу войдут открытые диалоги и мастер-классы.

Спикерами форума будут успешные женщины разных сфер. Лидер Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина расскажет о современных медиатехнологиях, телеведущая Юлия Меньшова и главный редактор журнала «Москвичка» Дарина Алексеева — о создании вовлекающего контента, а блогер и предприниматель Оксана Самойлова — о балансе между семьей и карьерой.

Историю российского культурного кода обсудят актриса Анна Михалкова, артистка балета Мария Хорева, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ольга Галактионова и журналистка Алена Долецкая.

Открытая трансляция мероприятия будет доступна в сообществе «ВКонтакте».