VK открыл набор в амбассадорскую программу для молодежи | 360°

Общество 24 апреля 2024, 16:01 VK открыл набор в амбассадорскую программу для молодежи Пресс-служба VK

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Школьников и студентов пригласили принять участие в амбассадорской программе от VK. Участники нового сезона не только смогут освоить навыки публичных выступлений, но и научатся создавать и продвигать контент, сообщили в пресс-службе компании.

Образовательные интенсивы пройдут в офисах VK по всей России в период с 10 по 27 июня. Присоединиться к ним могут все желающие от 16 до 25 лет.

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В этом году в программу включили такие направления, как работа с контентом, публичные выступления и организация мероприятия. Участники интенсива узнают, как продюсировать материалы и использовать для этого нейросети, а также познакомятся с устройством рекомендательных систем. Образовательные офлайн-интенсивы им проведут ведущие эксперты команды креативных индустрий.

«Амбассадоры являются нашими проводниками в вузах и школах. Уже на этапе учебы они могут познакомиться с VK и определиться, в каком направлении видят будущее развитие и карьеру», — заявила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова