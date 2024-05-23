VK объявил победителей грантовой программы в сфере культуры и искусства

В координационном совете подвели итоги первого этапа программы VK по поддержке институций и авторов в области культуры и искусства. Денежные гранты на общую сумму более 30 миллионов рублей получили 26 заявителей из 20 регионов.

Всего подали 694 заявки, к экспертизе допустили только 416 проектов. Больше всего заявителей оказалось из Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей, а также из Татарстана.

Эксперты координационного совета оценивали участников по разным критериям, среди них — опыт команды, актуальность проект и обоснованность сметы.

В итоге гранты получили проекты «Я (не) останусь здесь» от Сургутского музыкально-драматического театра, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, «Русский север. Виртуальные страницы» от Арктического музея лодки, Мурманская область, Культурно-исторический проект «Субкультуры нулевых» от Фонда создания и поддержки традиций «Новая культура», Санкт-Петербург, а также Проект «Один день Михаила Булгакова» от Музея Булгакова, Москва.

Также члены координационного совета определили победителей в специальных номинациях. Это проекты «История моей семьи: хранить вечно» Елизаветы Красновой, «Что хранят фонды Казанского Кремля?» Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» и «В гостях у Фета» Курского областного краеведческого музея.