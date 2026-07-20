VK Fest в Москве посетили 85 тысяч человек за два дня

Музыкальный фестиваль VK Fest в Москве за два дня посетили 85 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба «Вконтакте».

В 2026 году фестиваль также прошел в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. В столице VK Fest прошел 18–19 июля, трансляция собрала 18 миллионов просмотров.

«Подтвердил звание самого медийного фестиваля России. Мы не перестаем лайкать бесконечный поток завирусившихся видео, постов, историй — их сотни и тысячи. Отдача говорит о том, что мы создаем тренды, даем поводы для новостей, мемов и классного контента», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

На сценах фестиваля выступили свыше 300 музыкальных коллективов, исполнителей, селебрити и блогеров.

Фестиваль в Москве поставил рекорд по числу секретных гостей. Ими стали Баста, Дима Билан и Ваня Дмитриенко, а засекреченным артистом электронной сцены оказался белорусский хард-техно-дуэт POLICE IN PARIS.