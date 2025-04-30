VK Fest объявил вторую волну артистов

Звезды Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Найк Борзов, Дора, Betsy и Сироткин присоединились к лайнапу VK Fest и исполнят лучшие треки вместе с ранее объявленными артистами. На фестиваое выступит особый «несекретный» гость и другие певцы — их имена станут известны позже.

VK Fest стартует в Челябинске 14 июня, состав артистов здесь дополнила местная рэп-группа TGK (Триагрутрика). К лайнапу в Сириусе присоединились JONY, Betsy и Найк Борзов. В столице Татарстана 29 июня выступит музыкант из Уфы Элвин Грей.

В Санкт-Петербурге список артистов пополнили Сергей Лазарев и Полине Гагарина, ICEGERGERT и DK, AYKA и Armich, uncle pecos, Егор Сесарев и J. ROUH. Один из ожидаемых артистов — «несекретный гость». Именно его чаще всего просили гости фестиваля.

«В этом году VK Fest собрал мощный лайнап. При выборе артистов мы руководствуемся чартами VK Музыки и предпочтениями пользователей. На фестивале выступит множество самых любимых звезд: популярнейшие и нишевые музыканты, а также исполнители самых вирусных треков и талантливые фрешмены», — отметила руководитель VK Fest Зоя Новикова.

По ее словам, сюрпризы тоже будут — зрители останутся в восторге. Вскоре VK Fest анонсирует площадки проведения, инфлюенсеров, спикеров лектория. Купить билеты можно на сайте vkfest.ru.