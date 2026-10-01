Визажист Табутарова рассказала, что тонкие брови и голубые тени вновь станут трендами макияжа осенью 2026 года

Осенью 2026 года в моду возвращаются голубые тени, тонкие брови, небрежные smoky eyes и винные помады. Об этом визажист Варвара Табутарова сообщила сайту URA.RU .

По словам эксперта, яркие подиумные тренды требуют адаптации к повседневному образу. Вместо полного покрытия века голубыми тенями специалист рекомендовала рисовать стрелку: она подчеркнет голубые и серо-голубые глаза. Тонкие брови подойдут девушкам с некрупными чертами лица, но могут подчеркнуть возрастные изменения или нависание век.

В макияже губ актуальны бордовые и ягодные оттенки, а также эффект размытого контура. При этом темные помады зрительно уменьшают объем, поэтому больше подходят средним и полным губам. Хайлайтер визажист посоветовала наносить умеренно, особенно при коже с крупными порами или неровным рельефом.