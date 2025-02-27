Визажист Лобашова: качественная тушь для ресниц содержит сочетание трех восков

Визажист и дипломированный химик-разработчик косметических формул Ирина Лобашова поделилась секретами выбора идеальной туши для ресниц. Об этом сообщила « Москва 24 ».

По словам эксперта, качественный продукт обязательно включает в себя комбинацию трех восков: пчелиного, карнаубского и микрокристаллического. Такое сочетание обеспечивает равномерное нанесение и стойкость туши.

«Также надо учитывать, что каолин или силика в составе делают тушь матовой и наделяют ее способностью увеличивать объем, нейлоновые волокна удлиняют ресницы, а кератин или пантенол ухаживают за ними», — добавила специалист.

Не менее значимый фактор — форма щеточки, которая определяет конечный результат нанесения туши. Силиконовые отлично разделяют ресницы, тогда как пушистые нейлоновые создают объем, пояснила Лобашова.