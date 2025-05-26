Визажист Лекус посоветовала использовать праймер для стойкости макияжа

Профессиональные средства — залог качественного макияжа, заявила визажист Дана Лекус. В интервью сайту KP.RU она рассказала, почему не стоит пренебрегать базой под макияж.

По словам эксперта, праймер выполняет несколько функций: выравнивает поверхность кожи и помогает сохранить стойкость макияжа.

«Сыворотка и крем ухаживают, но не фиксируют макияж. Они нужны до базы, а не вместо нее», — добавила специалист.

Визажист рекомендовала наносить средство на чистую и увлажненную кожу, используя пальцы или кисть. Особое внимание следует уделять Т-зоне. Если выбрать базу с легким сиянием или оттенком, можно обойтись без тонального крема — это придаст коже естественный блеск и свежесть.