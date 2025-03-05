Визажист Кузьмина: праймер и консилер помогут скрыть темные круги под глазами

По словам специалиста, коррекция начинается с увлажнения: на кожу под глазами необходимо аккуратно нанести специальный крем. После того как он впитается, следует воспользоваться праймером со светорассеивающими свойствами. Если праймера нет, можно взять обычный уходовый крем для лица.

Затем можно приступать к коррекции. Для начала попробуйте скрыть потемнения тональным средством — часто этого достаточно.

Если тональный крем не справился с задачей, поверх него следует использовать консилер на полтона светлее. Наносить его нужно на зону между переносицей и внутренним уголком глаза. Затем следует растушевать средство под глаза при помощи кисти или пальца. Это поможет хорошо перекрыть темные круги и предотвратить появление морщин, подчеркнула Кузьмина.