Визажист Юлина заявила, что трендом лета станет монохромный макияж

Этим летом стоит сделать ставку на монохромный макияж, который будет главным трендом сезона. Об этом «Газете.Ru» рассказала визажист-эксперт Иль Де Ботэ Анастасия Юлина.

Она объяснила, что такой макияж можно сделать при помощи одного продукта. Тогда глаза, скулы и губы будут одного цвета. Чтобы этого добиться, можно использовать румяна или блеск для губ.

Косметолог заявила, что главный плюс этого макияжа в том, что он делает лицо более свежим. Кроме того, она посоветовала не забывать про подготовку кожи к нанесению декоративной косметики. Наконец, летом вместо тонального лучше использовать ВB или СС-кремы, добавила эксперт.