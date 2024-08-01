Визажист Юлина назвала небрежность в макияже главным трендом осени

Визажист-эксперт ИЛЬ ДЕ БОТЭ Анастасия Юлина поделилась с «Газетой.Ru» советами по созданию актуального бьюти-образа этой осенью, назвав главные тренды сезона.

Среди свежих трендов эксперт выделила легкую небрежность, которая особенно была заметна в макияже глаз на осенне-зимних модных показах. По ее мнению, многие дизайнеры отдали предпочтение слегка размазанным смоки айз, созданным, словно, пальцем.

Юлина рекомендовала выбирать темные и контрастные оттенки, используя как матовые, так и блестящие тени. Наносить их лучше подушечками пальцев и не стремиться к идеальному градиенту: чем более экстравагантным будет макияж, тем лучше, добавила визажист.

Что касается губ, то, по ее словам, красные помады вновь выйдут на первое место, заменяя блески, бальзамы и масла.