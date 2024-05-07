Визажист Феоктистова: помада серовато-розового оттенка подойдет под любой гардероб | 360°

Общество 07 мая 2024, 12:26 Визажист Феоктистова: помада серовато-розового оттенка подойдет под любой гардероб

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Визажист Евгения Феоктистова рассказала, как подобрать идеальный цвет помады. Темные тона способны сделать улыбку белее, а вот морковные могут добавить зубам желтизны, отметила эксперт в беседе с «Москвой 24».

Она посоветовала обратить внимание на линейки с серовато-розовым оттенком. Такой базовый вариант подойдет под любой гардероб и настроение.

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Феоктистова также напомнила о небольшом сроке годности помад. При нечастом использовании лучше отдать предпочтение карандашам для губ, которые можно наносить на гигиенические помады.