Визажист Андронова рассказала, что выбор тонального крема на осень начинается с определения типа кожи

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова поделилась с «Газетой.Ru» советами по выбору идеального тонального крема для осени.

Эксперт отметила, что выбор средства начинается с определения типа кожи и ее потребностей. Для жирной кожи подойдут легкие матирующие текстуры, а для сухой и чувствительной — увлажняющие средства с маслами и гиалуроновой кислотой.

Андронова подчеркнула, что при выборе крема важно учитывать образ жизни и привычки в уходе за кожей. Например, в офисе с кондиционером кожа может страдать от обезвоживания, поэтому рекомендуется использовать увлажняющие BB- и CC-кремы.

Для стойкости макияжа визажист рекомендовала матирующие средства или тональные стики. Она также отметила, что осенью лучше выбирать жидкие и кремовые формулы с ухаживающими компонентами.