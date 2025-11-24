Визажист Андронова рассказала, что сыворотки корейских брендов действуют лучше европейских
Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова рассказала «Газете.ru», что корейские сыворотки действуют лучше европейских благодаря использованию умных комплексов.
Среди таких компонентов — ферментированные ингредиенты, пептиды, пробиотики, экстракты центеллы и женьшеня. Ферментация расщепляет молекулы на более мелкие фрагменты, повышая их биодоступность.
«Именно поэтому корейские сыворотки с центеллой действуют быстрее и мягче, чем аналогичные европейские формулы», — пояснила специалист.
По ее словам, дополнительно используются бетаин, аллантоин, пантенол и ферментированные экстракты. Они укрепляют барьер и снижают чувствительность кожи.