Визажист Андронова рассказала, что сыворотки корейских брендов действуют лучше европейских

Визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова рассказала « Газете.ru », что корейские сыворотки действуют лучше европейских благодаря использованию умных комплексов.

Среди таких компонентов — ферментированные ингредиенты, пептиды, пробиотики, экстракты центеллы и женьшеня. Ферментация расщепляет молекулы на более мелкие фрагменты, повышая их биодоступность.

«Именно поэтому корейские сыворотки с центеллой действуют быстрее и мягче, чем аналогичные европейские формулы», — пояснила специалист.

По ее словам, дополнительно используются бетаин, аллантоин, пантенол и ферментированные экстракты. Они укрепляют барьер и снижают чувствительность кожи.