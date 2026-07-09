Вице-спикер Госдумы Чернышов напомнил об условиях отзыва работника из отпуска

Чернышов подчеркнул, что согласно статье 125 Трудового кодекса, работник может быть отозван из отпуска только с его письменного согласия. Даже если у работодателя возникла производственная необходимость, это не дает права в одностороннем порядке прервать отпуск сотрудника.

Парламентарий также отметил, что закон устанавливает категории работников, которых нельзя отзывать из отпуска даже при их согласии: это несовершеннолетние и беременные женщины, пишет «Время Н».

Для сотрудников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, действует особое правило: с 1 сентября 2026 года их можно отозвать только в исключительных случаях — для предотвращения катастрофы, производственной аварии или ликвидации их последствий, а также последствий стихийного бедствия. При этом оплата труда производится не менее чем в двойном размере.

Чернышов добавил, что если сотрудник согласился прервать отпуск, неиспользованная часть отпуска не сгорает. Ее можно использовать в удобное время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за следующий рабочий год.