Вице-спикер ГД Кузнецова указала на высокий потенциал России для роста многодетных семей
Россия обладает потенциалом для увеличения числа многодетных семей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в беседе с KP.RU.
По словам депутата, более половины жителей РФ хотят иметь больше детей, чем есть сейчас.
«И более половины хотели бы быть многодетными семьями. И мы будем над этим работать», — подчеркнула парламентарий.
Кузнецова также обратила внимание на необходимость упрощения получения социальных пособий. По ее мнению, процесс должен быть таким же удобным, как оплата покупок QR-кодом.