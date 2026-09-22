Вице-спикер ГД Чернышов разъяснил, как работник может получить заем у работодателя

Работодатель вправе выдать сотруднику заем, однако такая поддержка не считается трудовой гарантией. Условия, проценты и порядок возврата стороны определяют в письменном договоре, сообщает RT .

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил, что компания сама решает, выдавать ли сотрудникам займы. В одних организациях это предусмотрено программами поддержки, в других такой возможности нет. Закон не устанавливает единых лимитов по сумме и сроку займа.

В договоре нужно указать сумму, срок, проценты и порядок возврата денег: одной выплатой или по графику. Если срок возврата не определен либо заем выдан до востребования, работник должен вернуть деньги в течение 30 дней после требования работодателя, если договор не предусматривает иное.

Чернышов отметил, что беспроцентность займа необходимо прямо прописать в договоре. Иначе проценты рассчитают по ключевой ставке Банка России. Экономия на процентах при беспроцентном займе признается материальной выгодой и для налоговых резидентов облагается НДФЛ по ставке 35%.