Вице-спикер ГД Чернышов посоветовал сохранять чеки из магазинов и банкоматов

Кассовые чеки подтверждают покупку и упрощают возврат товара или гарантийное обслуживание. Квитанции банкоматов могут понадобиться при спорных операциях, но их нельзя оставлять рядом с устройством, сообщил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, пишет Life.ru .

Чернышов отметил, что кассовый чек содержит дату покупки, данные продавца, наименование и стоимость товара. Его стоит сохранять при покупке дорогостоящих вещей хотя бы на срок возврата или действия гарантии.

Чек также следует проверить у кассы: итоговая сумма должна совпадать с ценами на ценниках. Нужно убедиться, что товар не пробили дважды и в список не попали лишние позиции. Ошибку проще устранить непосредственно в магазине.

Отсутствие кассового или товарного чека не лишает покупателя права предъявить требования продавцу: покупку можно подтвердить другими доказательствами. Однако сохраненный документ позволит не тратить время на их поиск.

Квитанция из банкомата подтверждает дату, время, сумму и вид операции. Она пригодится, если устройство не выдало наличные, выдало не всю сумму или деньги списались со счета. Оставлять такой чек в лотке либо рядом с банкоматом нельзя: на нем могут быть частично указаны реквизиты карты и другие сведения, интересные мошенникам.

Электронный кассовый чек имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Его можно хранить в телефоне или цифровом сервисе.