Вице-президент ТПП России Падалко рассказал, что Амурская область станет центром бизнес-сотрудничества с Китаем

Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Падалко в открытой студии «ФедералПресс» на форуме АмурЭкспо заявил, что Амурская область имеет потенциал стать ключевым регионом для сотрудничества с Китаем.

Падалко подчеркнул, что сейчас речь идет о развитии промышленной кооперации и создании совместных предприятий. Он отметил, что приграничные территории, такие как Амурская область, обладают преимуществом благодаря дешевой логистике.

После встречи лидеров России и Китая перед бизнесом поставлены задачи по увеличению товарооборота. Акцент смещается от простой торговли к совместным предприятиям и промышленной кооперации.

Торгово-промышленная палата РФ объединяет более 54 тысяч участников внешнеэкономической деятельности и помогает предпринимателям находить партнеров в китайских регионах. По словам Падалко, китайские партнеры проявляют высокий интерес к российской продукции и готовы инвестировать в совместные проекты.

Отдельно вице-президент ТПП РФ отметил роль Амурской области в развитии трансграничной инфраструктуры и ее потенциал стать одной из ключевых площадок для сотрудничества с Китаем.