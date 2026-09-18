Вице-президент страховой компании Рыбылкин не увидел повода для снижения зарплаты при переходе на удаленку

Вице-президент одной из страховых компаний страны Виталий Рыбалкин заявил в разговоре с RT , что переход сотрудника на удаленную работу не может быть основанием для сокращения его заработной платы.

Условия оплаты труда закреплены в Трудовом кодексе России. Если специалист выполняет привычный объем задач и соблюдает установленные нормы, за ним сохраняются оклад, премии, доплаты и иные выплаты, пишет ИА «Время Н».

Изменить условия оплаты можно только по соглашению сторон или при наличии реальных организационных либо технологических изменений в компании.

Работодатель обязан обеспечить дистанционного сотрудника всем необходимым для работы: компьютером, телефоном, программным обеспечением и средствами защиты информации (статья 312.3 ТК РФ). При использовании личной техники с ведома руководства компания обязана выплачивать компенсацию и возмещать связанные расходы. Это правило распространяется также на арендованное оборудование. Конкретные суммы и порядок выплат фиксируются в трудовом договоре или локальном акте.

Законодательство не обязывает компанию полностью оплачивать домашний интернет или электроэнергию. Работодатель вправе установить фиксированную сумму возмещения или компенсировать затраты строго по подтверждающим документам.