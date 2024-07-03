Вице-президент РФМ Сутормина: чаще всего туристы жалуются на завышение цен на российских курортах

Российские туристы назвали завышение цен, никак не связанное с экономической ситуацией, главной проблемой южных курортов. Об этом сообщила вице-президент Российского фонда мира Елена Сутормина в беседе с «ФедералПресс» .

По словам эксперта, в сезон многие собственники жилья, частных домов и квартир в курортных зонах поднимают цены в 3-4 раза. Сумма может доходить до десятков и даже сотен тысяч рублей за суточную аренду, сообщила «Национальная служба новостей».

В связи с этим планируется обращение в правительство России с просьбой провести независимый мониторинг существующих цен и опубликовать рекомендации для мест отдыха с примерными «коридорами» ценообразования, отметила Сутормина.