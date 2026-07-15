Вице-президент «Ренессанс страхование» Рыбалкин заявил, что объем гарантий по матпомощи зависит от работодателя

Материальная помощь сотруднику — это выплата социального характера. Она не относится к системе оплаты труда и не является обязанностью работодателя согласно Трудовому кодексу. Об этом рассказал вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин в беседе с RT .

По словам эксперта, основания, размеры и порядок предоставления такой помощи каждая компания определяет самостоятельно. Сотрудники могут обращаться с просьбой о ней в любых жизненных ситуациях. Однако объем гарантий будет зависеть от внутренних документов конкретного работодателя.

Классическими основаниями для выплаты материальной помощи являются рождение ребенка, смерть близкого или тяжелая болезнь. С 2026 года государство увеличит необлагаемый НДФЛ и взносами лимит помощи при рождении ребенка с 50 тысяч до одного миллиона рублей.