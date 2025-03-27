Вице-президент ПСБ Жимерина: текущие тренды в бизнесе связаны с цифровизацией

Старший вице-президент ПСБ Ирина Жимерина рассказала «Известиям» о тенденциях в малом бизнесе. По ее словам, многие предприниматели экспериментируют, создавая новые проекты в различных областях. Текущие тренды связаны с цифровизацией и развитием цифровых каналов.
Согласно индексу RSBI, который отслеживает динамику малого бизнеса с 2018 года, в начале 2024 года наблюдались благоприятные условия: большинство компаний стремились к росту, а стратегия выживания была минимальной. Однако к началу 2025 года ситуация изменилась, и лишь немногие компании нацелены на масштабное расширение.
Что касается привлечения инвестиций, Жимерина подчеркнула, что классический IPO доступен только крупным предприятиям с годовой выручкой от одного-двух миллиардов рублей, так как этот процесс требует устойчивого уровня прибыли и строгого контроля.
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