Вице-президент НАС Шапарин заявил, что бума продаж электромобилей в России пока не предвидится

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что рост импорта электромобилей в России не свидетельствует о начале бума продаж. По его мнению, электрокары по-прежнему остаются недоступными для большинства граждан, привел слова эксперта сайт URA.RU .

Шапарин отметил, что резкий рост импорта связан с низкой базой прошлого периода. Эксперт считает, что в обозримом будущем электромобили не смогут занять значительную долю рынка в РФ.

«Если посмотреть на то, сколько это в штуках, то показатели просто смешные», — сказал он.

Одной из проблем является высокая стоимость зарядки на публичных станциях. По словам Шапарина, тариф за киловатт на таких пунктах составляет минимум 17 рублей, а в большинстве случаев — 20–22 рубля. Иногда тарифы достигают 35 рублей, и эти цены никак не регулируются. В результате большинство станций простаивают без дела более 90% времени.

Установка собственной зарядки в частном доме или на паркинге — сложная бюрократическая процедура, связанная с дополнительными расходами. Поэтому позволить себе электромобиль сегодня могут не более 5% населения, из которых лишь немногие хотят иметь такие авто.

Таким образом, вице-президент НАС считает, что у категории электромобилей в России нет даже теоретической возможности в обозримом будущем превысить долю 3% в общих продажах.