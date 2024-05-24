Вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Колесников назвал глэмпинги перспективным направлением туризма в России

Глэмпинги можно назвать одним из самых развивающихся и перспективных направлений в российском туризме. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал вице-президент Гильдии рестораторов и отельеров Сергей Колесников.

Он объяснил феномен глэмпинга его высокой мобильностью. Шатры можно перевозить с места на место, выбирая более удачное.

«Учитывая, что его ставят временно, их легко установить и так же легко убрать. Можно сделать это в любом месте, с любой стороны, если вдруг место выбрано неверное и там не пошло», — отметил эксперт.

Он добавил, что потенциал глэмпингов в России пока раскрыт не полностью. Пока представители турсферы только осваивают этот формат.