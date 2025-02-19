Вице-президент Движения автомобилистов России Ольшанский не поддержал повышение штрафа за непристегнутый ремень

Депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» разработали законопроект, предусматривающий увеличение штрафа за езду без пристегнутого ремня до трех тысяч рублей. Вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский выразил сомнения относительно эффективности данной меры в интервью изданию «Абзац» .

По его словам, недавнее ужесточение штрафов уже привело к увеличению их размера почти в полтора раза, однако это вряд ли сможет значительно улучшить ситуацию на дорогах.

Ольшанский напомнил о высказывании президента России, сделанном около 10 лет назад, согласно которому главным фактором повышения безопасности на дорогах является развитие дорожной инфраструктуры — строительство новых трасс, мостов и туннелей, а также улучшение системы подготовки водителей. Эксперт отметил, что профильный комитет должен тщательно проанализировать данное предложение, а Движение автомобилистов намерено выступить против этой инициативы, считая ее скорее популистской и репрессивной мерой.