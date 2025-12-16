Вице-президент АТОР Мурадян заявил, что отмена виз значительно увеличит туристический поток из Иордании в Россию

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян в интервью «Звезде» заявил, что отмена виз значительно увеличит туристический поток из Иордании в Россию.

«Для туристов из Иордании, безусловно, отмена визы в Россию может стать существенным драйвером роста», — подчеркнул специалист. Он отметил, что сейчас турпоток практически нулевой, но в перспективе Иордания может занять достойное место среди направлений для отдыха россиян.

Мурадян также добавил, что ранее Иордания принимала много российских туристов в рамках программ туроператоров. В будущем возможны чартерные рейсы и полетные программы, особенно к следующему зимнему сезону. По его словам, климатически Иордания похожа на Египет, а курортные города расположены близко друг к другу.

Ожидается, что первый эффект от безвизового режима будет заметен в летние месяцы. Однако Артур Мурадян подчеркнул, что не стоит сравнивать Иорданию с такими странами, как Саудовская Аравия или Арабские Эмираты, так как там другое экономическое положение.

Напомним, с 13 декабря 2025 года россияне смогут посещать Иорданию без виз на срок до 30 дней за одно посещение.