Вице-президент АТОР Курносов: понижения цен при сокращении звезд отеля ждать не стоит | 360°

Общество 26 апреля 2024, 12:22 Вице-президент АТОР Курносов: понижения цен при сокращении звезд отеля ждать не стоит

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В России разрабатывают новые требования к аккредитации организаций, занимающихся классификацией гостиниц. Однако туристы не пострадают из-за новых требований в отрасли, заявил вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) Александр Курносов в беседе с ИА НСН.

«На наш взгляд, это не приведет к уходу с рынка значительного количества гостиниц и игроков. Требования достаточно давно известны, многие могли подготовиться», — добавил эксперт.

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При этом предполагаемое снижение звездности отеля не повлияет на стоимость отдыха. В данном случае фактором выступает уровень спроса и предложения, пояснил специалист.