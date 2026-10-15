Вице-президент АТОР Голов усомнился в необходимости возврата невозвратных тарифов в отелях

«У нас сейчас появилось слишком много площадок-маркетплейсов, где всем предлагают со скидкой 30% забронировать номер, что не может быть экономически выгодно и осознанно. Это нереально», — отметил Голов.

По его словам, отельеры через маркетплейсы пытаются обходить комиссии агентам и туроператорам. Эксперт посоветовал тем, кто пытается сэкономить таким образом, обращаться к профессиональным турагентам, которые несут ответственность.

Голов напомнил, что сейчас формируется новый комитет по туризму в Госдуме, а также профильный орган при Общественной палате. Он добавил, что популистские заявления будут появляться до тех пор, пока не появится единый регулятор, а Минэкономразвития будет заниматься этим не регулярно, а от случая к случаю.