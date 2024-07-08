Вице-президент АТА Мкртчян выступил против введения невозвратных тарифов в отелях

Минэкономразвития РФ предложило вернуть в гостиничную индустрию практику невозвратных тарифов. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с «Известиями» рассказал, что не поддерживает эту инициативу.

По словам эксперта, отели могут просто взять нынешние тарифы, поднять цены и объявить их невозвратными. В итоге в проигрыше останутся именно туристы. Риски для них в случае принятия соответствующего закона очень велики.

Кроме того, случаи обстоятельств, когда турист вправе вернуть деньги по невозвратному бронированию, должны быть шире, отметил Мкртчян.