Вице-мэр Москвы Ракова: более 80 тысяч браков заключили в столице в 2024 году

Свыше 80 тысяч пар узаконили свои отношения на территории Москвы в 2024 году. Об этом рассказала «Москве 24» заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что молодожены стали все чаще выбирать различные выездные площадки для регистрации браков. Город предоставляет для этих целей 32 специальные территории. Среди них — особняки, спортивный стадион и колесо обозрения, «Москвариум», «Москва-Сити» и другие.

Выбрать площадку для торжественной церемонии можно с помощью сервиса «Наша свадьба». Летом москвичи воспользовались им более 220 тысяч раз, добавила Ракова.