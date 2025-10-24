Вице-губернатор Потапенко указал на рост безопасности в Петербурге

Вице-губернатор Игорь Потапенко отметил в эфире телеканала « Санкт-Петербург », что уровень безопасности в городе значительно повысился. Преступность снизилась, а раскрываемость преступлений увеличилась почти в 10 раз.

Потапенко подчеркнул, что город стал спокойнее: количество угонов автомобилей сократилось с более чем трех тысяч в 2018 году до 89 в настоящее время. Квартирные кражи также уменьшились почти в 16 раз — с 980 до 62 случаев.

По словам вице-губернатора, рост раскрываемости преступлений — с 6% несколько лет назад до нынешних 50% — является результатом системной работы полиции и городских властей, добавила газета «Петербургский дневник».