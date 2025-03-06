Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков выразил мнение, что новая высокоскоростная железнодорожная магистраль между двумя столицами должна называться ВСМ Петербург — Москва, а не наоборот. Об этом сообщила « Москва.ру ».

По словам госдеятеля, в проекте, представленном на Главгосэкспертизу, фигурирует название Москва — Петербург. Однако исторически правильнее называть магистраль наоборот: Петербург — Москва, так как все железные дороги в России начались в Петербурге, заявил Поляков.

В качестве примера он упомянул проект Западного скоростного диаметра, реализованный в Петербурге. Программа первой в России продемонстрировала государственно-частное партнерство в этой области. Многие специалисты, участвовавшие в работе над проектом ЗСД, позже основали госкорпорацию «Автодор», которая построила множество платных магистралей в стране, напомнил вице-губернатор.