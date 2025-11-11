Вице-губернатор Петербурга Разумишкин подвел итоги осеннего месячника по благоустройству

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в эфире «Радиоклуба на Карповке» подвел итоги осеннего месячника по благоустройству. Он сообщил, что было убрано почти 300 миллионов квадратных метров территории города. Вместе с жителями и предпринимателями высадили около шести тысяч деревьев, более 27 тысяч кустарников и 286 тысяч цветов, написала газета «Петербургский дневник» .

Традиционно месячник включает акцию «Добрый субботник». В этом году на центральную площадку в парке 300-летия Санкт-Петербурга и по всему городу вышло больше людей, чем в прошлом, — порядка 170 тысяч человек.

Евгений Разумишкин подчеркнул важность участия жителей в благоустройстве города: «Это такой хороший эффект синергии и сотворчества, когда и жители, и власти объединяются для того, чтобы действительно реализовать тот проект, который придется по душе всем».

Вице-губернатор также отметил, что власти работают над улучшением уличного освещения и подготовкой коммунальных служб к зимнему периоду. «Все, что касается подготовки техники к зимнему сезону, мы с коллегами уже проверили. В каждом районе и каждом государственном бюджетном учреждении, в котором занимаются уборкой улиц, прошел смотр, техника готова», — сказал он.

По словам вице-губернатора, в городе планируется создать 40 новых общественных пространств в 2026 году и направить 17,8 миллиарда рублей на благоустройство в ближайшие три года.