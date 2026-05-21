Вице-губернатор Петербурга Разумишкин поделился впечатлениями от посещения Книжного салона

Сегодня, 21 мая, в Санкт-Петербурге открылся Книжный салон. Основной темой мероприятия в 2026 году станет Год единства народов России. Об этом сообщил «Петербургский дневник» .

Вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин выразил свое отношение к событию: «Отправляю сегодня открытку родителям, у меня традиция — так делать со всех значимых мероприятий и из путешествий. Сегодня это особенно приятно, так как всегда очень любил Книжный салон, очень нравится выбирать книги, общаться с писателями, иллюстраторами».

Разумишкин считает, что традиционная бумажная почта останется примерно в такой же форме, как и сейчас, но с меньшим количеством пользователей. По его мнению, в бумажных книгах, письмах и открытках есть что-то живое, что ничто не может заменить.

Директор группы регионов «Почты России» Александр Вакуленко прокомментировал: «Это не просто письмо, это частичка Петербурга, эмоции и искреннее внимание, которые объединяют сердца даже на расстоянии».

На главном арт-объекте Салона в каждой букве русского алфавита будет представлена одна из 190 национальностей, проживающих в стране. В программе также будут отмечены юбилейные и памятные даты, связанные с выдающимися русскими писателями: в 2026 году исполняется 200 лет со дня рождения Михаила Салтыкова-Щедрина, 225 лет — Владимиру Далю и 135 лет — Михаилу Булгакову.