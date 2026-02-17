Вице-губернатор Петербурга Разумишкин оценил работу коммунальных служб в городе зимой

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин в эфире «Радиоклуба на Карповке» рассказал о том, как идет уборка города зимой, и ответил на вопросы о кадровом обеспечении жилищно-коммунального хозяйства. Об этом написал «Петербургский дневник» .

По словам Разумишкина, поставленные на зимний сезон цели достигнуты. Однако подводить итоги пока рано, поскольку есть проблемные места, которые находятся на контроле у властей.

Особое внимание вице-губернатор уделил вопросу использования соли для борьбы с наледью. Он подчеркнул, что в этом сезоне Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга и районные жилищные агентства учитывают прошлогодний опыт и используют соль только там, где это действительно необходимо. Это позволяет избежать лишних расходов и сделать передвижение по городу более безопасным.

Также вице-губернатор отметил, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в два раза меньше случаев падения на льду.

Кроме того, Разумишкин рассказал о проблеме дефицита кадров в сфере ЖКХ. Губернатор Петербурга Александр Беглов поставил задачу решить все вопросы, связанные с инфраструктурой в отрасли. В планах на 2026 год — ремонт 54 дворницких и 15 баз механизации.

Для привлечения молодых кадров создаются комфортные условия для работы и отдыха, а также обеспечивается достойная оплата труда.