Вице-губернатор Петербурга Поляков подписал соглашение о поставке новых автобусов МАЗ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков встретился с представителями Минского автомобильного завода (МАЗ) и подписал соглашение о сотрудничестве с предприятием «Пассажиравтотранс». Об этом пишет gazeta.spb.ru .

В рамках встречи, состоявшейся 25 августа, обсуждались детали взаимодействия и готовность предприятия «Пассажиравтотранс» к приему новых моделей автобусов. На данный момент на городских маршрутах уже эксплуатируется более 800 единиц техники марки МАЗ.

До конца 2026 года автопарк Санкт-Петербурга пополнится еще 30 машинами этого производителя: ожидается поставка 20 газомоторных и 10 дизельных автобусов.

В ходе диалога вице-губернатор дал рекомендации белорусским коллегам рассмотреть возможность использования гибридных силовых установок типа «дизель–электричество». Он подчеркнул, что данное направление является перспективным для развития пассажирского транспорта в современных условиях.