Вице-губернатор Петербурга Поляков: одним из ближайших планов является запуск тактовых электропоездов

В обозримом будущем в Петербурге планируют запустить тактовые электропоезда, которые будут курсировать до Сестрорецка. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков.

По словам чиновника, власти рассматривают и новое направление для тактовых электричек — маршрут между Девяткино и Ладожским вокзалом, написала «Москва.ру».

Поляков заметил, что данная инициатива направлена на повышение удобства передвижения горожан.

Эскалации не видят. Как и почему США оценили атаку ВСУ на Курскую область

Из Севастополя в Липецк: бойня коснется всех — выводы где?

Киевская логика: назло Путину оставить Европу без газа

Фейк: украинские беспилотники заметили в районе Курчатова

Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте