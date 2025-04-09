Вице-губернатор Петербурга Кропачев: наш город отлично подходит для проведения РМЭФ

В Санкт-Петербурге уже 13 лет проходит Российский международный энергетический форум (РМЭФ). За это время он стал одним из крупнейших отраслевых мероприятий в стране. Вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, с чем связано его проведение в Северной столице.

По его словам, город отлично подходит для проведения масштабных событий. Он обладает всей необходимой инфраструктурой, и площадка Экспофорума не раз доказывала свою эффективность при проведении крупных форумов. Петербургские энергетики всегда могут продемонстрировать свои достижения коллегам из других регионов России.

Энергетика зародилась именно в Петербурге, здесь появились первые газовые фонари и одна из первых российских электростанций. В рамках РМЭФ организуются экспозиции, посвященные вкладу энергетиков в защиту Ленинграда и приближение Победы в Великой Отечественной войне, продолжил чиновник.

Кропачев добавил, что в этом году Российский международный энергетический форум пройдет в Петербурге с 9 по 11 апреля.